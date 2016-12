Cina, uomo con coltello irrompe in ospedale: un morto e 4 feriti

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un ospedale in Cina uccidendo un'infermiera e ferendo una guardia di sicurezza e tre dipendenti della struttura. E' successo a Huizhou, nella parte sud-orientale del Paese. L'aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Si tratta dell'ennesimo episodio registrato in Cina negli ultimi mesi. Solo pochi giorni fa il governo aveva ordinato il dispiegamento di agenti armati a protezione degli ospedali.