Cina, truffa per 7,6 mld di dollari

La polizia cinese ha arrestato 21 impiegati della più grande finanziaria online del Paese, sospettati di aver truffato 900mila investitori per un cifra complessiva di 7,6 miliardi di dollari, in quella che potrebbe essere la più grande frode finanziaria della storia cinese. Secondo gli inquirenti, il 95% degli investimenti offerti dalla Ezubao erano falsi. Ad avvalorare questa tesi ci sarebbero anche le confessioni di alcuni ex impiegati.