Cina, treno ad alta velocità in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai

Attimi di paura per i passeggeri del treno G281, quando sulla carrozza numero 2 è scoppiato all’improvviso un incendio. Il convoglio si era fermato alla stazione di Dingyuan, nella provincia di Anhui, a causa di un guasto elettrico. Fortunatamente il treno è stato evacuato in tempo e non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, estinguendo l’incendio in venti minuti. Le autorità locali hanno provveduto a fornire cibo e acqua ai viaggiatori, oltre a mezzi di trasporto alternativi. Le cause dell’incidente sono probabilmente da attribuirsi al guasto elettrico, ma le indagini sono ancora in corso.