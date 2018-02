Cina, test sull'aereo ipersonico da 8.600km/h: a New York in 2 ore

I ricercatori dell' Accademia cinese delle Scienze di Pechino stanno progettando un aereo "ipersonico" in grado di raggiungere New York in due ore . In questi giorni, secondo quanto riporta AsiaNews, hanno testato una versione in scala del loro aero ultraveloce “ I-plane ”.

Le specifiche - Il velivolo è progettato per superare i 6mila km/h, cinque volte più veloce del suono. Gli ultimi test hanno dato risultati positivi: i ricercatori hanno spinto il modellino a una velocità sette volte superiore a quella del suono, più di 8.600 km/h, ottenendo una buona performance, con bassa resistenza aerodinamica e alta portanza.



Il test - Il test è stato effettuato in una "galleria del vento" in cui vengono condotte anche valutazioni aerodinamiche dei nuovi prototipi di armi ipersoniche, per la cui progettazione il gruppo è coinvolto attraverso un programma segreto di armamenti.



Il pericolo in agguato - Potenze come Cina e Stati Uniti si affrettano a sviluppare armi e veicoli ipersonici, allo scopo di penetrare i sistemi di difesa missilistici degli altri Paesi. I prototipi esistenti riescono a sostenere solo pesi leggeri come una bomba nucleare compatta.