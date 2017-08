Cina, terremoto in Sichuan: almeno 19 morti e centinaia di feriti

E' di 19 morti e 247 feriti , di cui 40 in condizioni critiche, il bilancio ancora provvisorio del forte terremoto che ha colpito la provincia cinese del Sichuan , causando gravi danni e lasciando un numero ancora imprecisato di dispersi. Al sisma di magnitudo 7 (6.5 seconod l'Usgs, 6.3 secondo l'Ingv) registrato alle 21.19 (le 15.19 in Italia), sono seguite oltre un centinaio di scosse di assestamento sotto magnitudo 4, ma che hanno creato difficoltà alle operazioni di soccorso.

Cina, violento terremoto nel Sichuan: almeno 13 morti e centinaia di feriti Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'area più colpita è la contea di Jiuzhaigou, famosa per il parco nazionale con cascate e formazioni carsiche visitato nella giornata di martedì da oltre 34mila turisti. L'agenzia di stampa Xinhua ha affermato che sei vittime erano visitatori dell'area protetta. Diversi turisti, tra cui un francese e una canadese, figurano anche tra i 247 feriti.



Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di compiere "sforzi a tutto campo per organizzare in modo rapido i soccorsi e aiutare i feriti". Intanto il governo provinciale ha fatto sapere che circa 31.500 turisti sono stati evacuati dalla zona. Alcuni si sono già accampati all'aeroporto di Jiuzhaigou, in attesa dei voli: lo scalo è aperto ma molti voli registrano ritardi.



Solo 3 feriti nello Xinjiang - Sono al momento solo tre i feriti di un altro sisma di magnitudo 6.6 che questa mattina alle 7:27 (1:37 in Italia) è stato registrato nella contea di Jinghe, nello Xinjiang. La zona è scarsamente abitata: sono 760 le persone segnalate come residenti nel raggio di 20 km e sono 53.000 entro i 50 km.