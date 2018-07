Un'esplosione ha scosso l'ambasciata americana a Pechino, in Cina. La deflagrazione è stata causata da un individuo che si è ferito mentre cercava di innescare un piccolo ordigno esplosivo. L'uomo, un 26enne della regione autonoma della Mongolia interna (Nord), è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ha spiegato la polizia in un comunicato, aggiungendo che nessun'altra persona è rimasta ferita nell'esplosione.