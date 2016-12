Continua l'emergenza allagamenti in Cina. Dopo le alluvioni dei giorni scorsi, dovute alle piogge torrenziali, sulla la zona est del Paese si è abbattuto il tifone Nepartak, proveniente da Taiwan. Il ciclone ha provocato due vittime sull'isola asiatica, una sessantina di feriti e gravi disagi ai trasporti. Nepartak ha raggiunto la provincia cinese del Fujian, con venti (fino a 100 chilometri orari) e acquazzoni che hanno colpito la città di Shishi. Più di cento i treni annullati per precauzione, traffico stradale interrotto. Le autorità hanno evacuato circa 44mila abitanti della zona. Tutto questo si aggiunge quindi alle recenti inondazioni, costate la vita a 164 persone in undici diverse province.