Scopre il marito in macchina con l'amante, cerca di inseguirlo e di farsi aprire lo sportello. L'uomo, però, non si ferma, si allontana, trascina la donna per alcuni metri fino a investirla e ucciderla. E' successo a Zhongshan, nella provincia cinese del Guangdong. L'accaduto è stato immortalato da alcune telecamere a circuito chiuso, montato e poi diffuso sui social network cinesi. Da qui ha raggiunto altre piattaforme di tutto il mondo. La donna non è morta sul colpo, bensì poco dopo il ricovero in ospedale a Zhongshan.