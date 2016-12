1 aprile 2015 Cina, sbranato da tigre in uno zoo Il custode è stato attaccato dopo che qualcuno aveva dimenticato aperta la porta della gabbia. Il tragico incidente nella città di Yichun Tweet google 0 Invia ad un amico

11:16 - Qualcuno dimentica la porta della gabbia aperta, e la tigre sbrana un custode dello zoo. Il raccapricciante incidente è accaduto in Cina, a Yichun, nella provincia di Jiangxi. Secondo quanto riferisce il sito di news Sohu, il malcapitato, soprannominato Gong, è stato attaccato dall'animale alle 8,30 del mattino, mentre era al lavoro.

Gli altri addetti dello zoo sono subito intervenuti per soccorrerlo e portare via la tigre e anestetizzarla, mentre il personale sanitario medicava il corpo straziato dell'uomo. Ma non c'è stato niente da fare: il custode è morto poco dopo in seguito alle ferite, come riferisce il sito Shanghaiist.



Sembra che allo zoo quella mattina, dopo che l'addetto aveva portato il cibo alla tigre, non fosse stata chiusa la porta che separava il recinto della belva dall'area alimenti. L'animale inoltre non era ancora stato "addomesticato", come altri nello zoo, e conservava quini i suoi naturali istinti aggressivi.



La tragedia non è così inusuale negli zoo cinesi. In agosto, ad Henan, un orso tranciò un braccio a un ragazzino di otto anni che era scappato nella sua gabbia per dargli da mangiare. E poche settimane prima una bambina di otto anni era stata uccisa dalla tigre di un circo dopo che si era infilata nel suo recinto, in un parco giochi a Chongqing.