Cina, rogo in un hotel pieno di turisti: almeno 18 le vittime

Almeno 18 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite nell'incendio di un hotel nella città di Harbin , in Cina. Il rogo è scoppiato in un resort di sorgenti termali nella zona turistica della Sun Island. Ancora non chiare le cause dell'incendio, sotto accusa, per l'ennesima volta, le carenti misure di sicurezza all'interno delle grandi strutture.

Le fiamme hanno avvolto l'edificio di quattro piani poco dopo le 4 e mezza del mattino (ora locale). Sono servite più di tre ore per spegnerle. In campo, un centinaio di vigili del fuoco e 30 mezzi. Secondo il dipartimento provinciale dei vigili del fuoco, 16 persone sono state trovate morte all'interno dell'hotel, altre due sono decedute in ospedale.



Si indaga sulle cause dell'incendio, che si aggiunge a una sequenza di roghi che stanno colpendo la Cina, nonostante gli sforzi delle autorità di migliorare le condizioni di sicurezza pubblica dopo gli ultimi casi di incendi divampati in hotel, centri commerciali e palazzi. A novembre un rogo, dovuto a un guasto nell'impianto elettrico di un appartamento a Pechino, ha provocato la morte di 19 persone. Nel 2010 furono 58 le vittime in una torre-appartamento a Shanghai.