Cina, porta in spalla amico disabile da tre anni: senza di lui non potrebbe diplomarsi

10:45 - Solidarietà encomiabile in Cina dove il 18enne Xie Xu da tre anni trasporta sulle spalle Zhang Chi, il compagno disabile che altrimenti non riuscirebbe a diplomarsi, a causa della mancanza di servizi di trasporto per le persone con handicap. Il preside della scuola ha raccontato ai giornali locali la storia: "Non sono nemmeno parenti - ha affermato -, ma Xie ha continuato a portare Chi a scuola per tre anni". La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi giorni.

Secondo il preside tra l'altro "la sua dedizione ha avuto un impatto positivo anche sugli altri studenti che hanno aiutato Zhang. Grazie all'aiuto di tutti, non ha perso nemmeno un giorno di lezione".