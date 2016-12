Cina, partorita e abbandonata in un water: polizia la salva in extremis

Una bimba sfortunata e allo stesso tempo fortunata: appena nata è stata abbandonata in un bagno pubblico e stava per morire ma grazie all'intervento della polizia si è salvata. E' successo a Pechino, in cina. La neonata è stata ritrovata a testa in giù in un water. Il suo pianto è stato però sentito da alcune persone che hanno lanciato l'allarme. Le foto del suo salvataggio hanno fatto il giro del mondo.

La notizia è stata riportata dal Beijing Times. Il quotidiano spiega che le forze dell'ordine erano state allertate da alcune segnalazioni di pianto della piccola. La bambina, trasportata in ospedale, è in condizioni stabili mentre la polizia è alla ricerca della madre.



Nel bagno sono state ritrovate tracce di sangue che fanno pensare come il parto sia avvenuto proprio lì dentro. Purtroppo in Cina non è la prima volta che accadono episodi simili. Spesso sono "figli della colpa", concepiti al di fuori del matrimonio, e quindi la pressione sociale, unita a quella economica, spingono le donne a questi gesti estremi.



Anche la politica del figlio unico, varata per limitare la crescita demografica del Paese e che ora Pechino vuole rimodulare, ha "incentivato" questi casi. Nel 2013 fece molto scalpore la notizia di "baby numero 59", un neonato salvato da una fogna, e che è stato poi adottato.