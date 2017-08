Cina, panda maltrattati dallo staff dello zoo: il web si indigna

Spintonati e trascinati in maniera brutale da due membri dello staff: il video che mostra i matrattamenti subiti da due cuccioli di panda dello zoo di Chengdu - città a sud-ovest della Cina - non sembra lasciare spazio a fraintendimenti. Così in poche ore il web si schiera in difesa dei poveri animali e attacca i responsabili dei maltrattamenti. Uno di loro, Guo Jingpeng, è intervenuto in prima persona dichiarando di essersi semplicemente difeso dopo aver subito un morso alla mano. L'attacco di cui l'uomo parla, però, non è stato ripreso nel filmato e questo ha ulteriormente aumentato l'ondata di polemiche che sta invadendo la rete.