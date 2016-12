Cina, ospedale offre agli uomini test che simula il dolore del parto

13:10 - “Mi sono sentito come se il cuore e i polmoni mi si stessero per squarciare”. A parlare è Song Siling, uno dei cento uomini temerari che si sono sottoposti a un esperimento che simula il dolore del parto. La clinica ostetrica Aima, nella provincia Shandong, nella Cina orientale, ha iniziato il test dopo che molte neomamme si sono lamentate di non ricevere sufficiente comprensione dai loro partner. Tra i volontari, futuri padri e giovani amanti del brivido.

Due volte alla settimana è possibile sottoporsi a sessioni gratuite, durante le quali all’addome dei soggetti vengono applicati dei sensori collegati a un dispositivo che rilascia una scarica elettrica per provocare il dolore.



La prova dura fino a cinque minuti, con l’infermiera che gradualmente aumenta l’intensità dell’elettroshock su una scala da uno a dieci. L’esperimento dimostra che le donne hanno una soglia del dolore molto più alta degli uomini.



La maggior parte dei candidati non riesce a resistere più di un minuto prima di implorare l’infermiera di porre fine all’agonia. Le infermiere chiariscono che questo dolore non è nemmeno paragonabile a quello provato da una donna durante il parto. Eppure l’esperienza può cambiare la visione maschile del travaglio.



“Dato che tutte le donne danno alla luce dei bambini e il parto di solito richiede molto tempo, ho sempre pensato che fosse qualcosa di naturale e abbastanza sopportabile per le donne”, racconta Wu Jianlong, che ha una ragazza incinta di 3 mesi.



Wu è stato il soggetto più coraggioso: ha raggiunto il livello dieci di intensità prima di urlare all’infermiera di fermare il test, sconvolto dal dolore. “Questo esperimento – dice Wu con un filo di voce e ancora provato - ha completamente cambiato il mio modo di vedere il parto”.