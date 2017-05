Cina, nuovi finanziamenti miliardari a progetto "Via della Seta"

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato nuovi finanziamenti per 14 miliardi e mezzo di dollari alla "nuova via della Seta" (l'iniziativa strategica per il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell'Eurasia) definita come "un mezzo per promuovere pace e prosperità". Il leader cinese ha spiegato che si tratta di un "nuovo tipo di relazioni internazionali" che "non vuole interferire" con le vicende interne dei Paesi.