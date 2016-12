Cina, nuova esplosione in fabbrica

Un grosso incendio è scoppiato in un impianto chimico di Shandong, in Cina. Lo rende noto la televisione Cctv, precisando che le fiamme sono visibili a distanza di chilometri e che un deposito sta bruciando. Secondo l'agenzia Nuova Cina non ci sarebbero al momento vittime. L'esplosione, nel cuore della notte, ha provocato un incendio e un dozzina di autopompe dei vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme.