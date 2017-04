Cina, monaco tibetano si dà fuoco per protesta contro Pechino

Un monaco tibetano buddista si è dato fuoco nell'ovest della Cina in protesta contro il governo di Pechino, secondo fonti di attivisti. Il gruppo di monitoraggio Free Tibet e l'emittente Radio Free Asia hanno spiegato che il monaco si è dato alle fiamme sabato mattina in una pubblica piazza nella citta di Kardze, nella provincia del Sichuan. Le fiamme sono state spente e l'uomo e' stato portato via delle forze di sicurezza.