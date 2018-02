Cina, minivan travolge decine di pedoni a Shanghai: 18 feriti

Tragedia a Shanghai, in Cina, quando un minivan ha fatto irruzione su un marciapiede vicino al People's Park, travolgendo 18 persone, subito soccorse e trasportate in ospedale.. Lo Xinmin Evening News, uno dei maggiori quotidiani, ha riferito che il mezzo ha investito i pedoni in attesa di attraversare la strada prima di finire la sua corsa contro un albero. La polizia ha chiuso l'area, mentre sul posto.