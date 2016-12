Cina, migliaia pesci morti in fiume

Le autorità cinesi hanno escluso che le migliaia di pesci morti in un fiume nei pressi di Tianjin siano stati avvelenati dalle sostanze rilasciate dall'esplosione della scorsa settimana in un magazzino di sostanze chimiche. Fotografie dei pesci accatastati sulle rive del fiume Haihe pubblicate su Internet hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, indignata per il modo nel quale le autorità hanno gestito l'informazione sulla tragedia.