Cina: medici stranieri per curare il cancro del Nobel Liu Xiaobo

Il First Hospital of China Medical University di Shenyang, in Cina, ha invitato un team di esperti da Germania, Usa e altri Paesi allo scopo di definire una cura in grado di rispondere al cancro che ha colpito il premio Nobel per la Pace e dissidente Liu Xiaobo. L'ospedale ha lanciato l'appello su richiesta dei familiari di Liu, senza però definire le tempistiche e richiedendo un "ampio consulto medico".