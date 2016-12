Cina, maratona per suicidi con smog record

Nonostante i livelli record di inquinamento dell'aria, migliaia di persone hanno preso parte alla 34/ma Maratona di Pechino. Molti dei partecipanti hanno indossato mascherine chirurgiche per proteggersi almeno in parte dallo smog che, secondo i dati diffusi ogni ora dall'Ambasciata americana di Pechino, hanno raggiunto le 334 particelle PM2,5 per metro cubo.

Il livello considerato sicuro dall' Organizzazione Mondiale della Sanità è di 25 particelle per m3 (con un'esposizione di 24 ore all'aria inquinata).



Uno dei concorrenti, Chas Pope, ha annunciato su twitter di non essere stato in grado di correre per "più di 10 chilometri".



"Poi - ha precisato - mi son dovuto ritirare". La cinese Gong Linhua, che è arrivata al terzo posto tra le donne, non ha nascosto di essersi trovata in difficoltà: "correre con questo tipo di smog e' terribile - ha dichiarato - sentivo che non riuscivo a sudare normalmente e il mio corpo era molto appiccicoso e umido".