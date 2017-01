Cina, maestra picchia due bimbe che dimenticano la danza di Natale: il video

E' terribile la scena registrata da una telecamera di sorveglianza in una scuola materna della città di Luan, in Cina. Una maestra, infatti, è stata ripresa mentre prende a schiaffi e a calci due bambine, "colpevoli" di non riuscire a memorizzare una coreografia preparata per la festa di Natale. La donna è stata licenziata, e i genitori hanno chiesto alla scuola i danni per l'esperienza traumatica che le loro figlie hanno vissuto.