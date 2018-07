Cina, lo spettacolare salvataggio di due contadini rimasti bloccati nel fiume in piena

Nella Cina nord-occidentale, due contadini sono rimasti intrappolati sul trattore nel mezzo di un fiume in piena. Nel tentativo di guadare il corso d’acqua, il mezzo agricolo è rimasto incastrato nel fango e la coppia non ha più potuto raggiungere la riva. L’operazione di salvataggio ha richiesto l'intervento di un’intera squadra di soccorso inviata per salvare i due malcapitati. I vigli del fuoco hanno attraversato le forti correnti e le rapide del fiume aggrappati alle corde fissate sulle sponde. Nonostante l’impiego di uomini e mezzi, l’operazione di soccorso si è rivelata lunga e complessa.