Cina, le cascate si ghiacciano creando uno spettacolo incredibile

Nella città cinese di Baiyin, nella provincia di Gansu, le basse temperature hanno trasformato la cascata locale in un meraviglioso fenomeno naturale. Il rigido clima invernale ha cristallizzato l'acqua, riuscendo a regalare uno spettacolo incredibile: tantissime stalattiti sono state le protagoniste di questo fenomeno, che è riuscito a catturare l’attenzione di numerose persone. Sono stati molti infatti i tursti che sono accorsi per immortalare in un foto l’imponente cascata, immobile nel tempo, o per fotografarsi davanti a essa.