10 dicembre 2014 Cina, la giovane-vecchia che a 28 anni ne dimostra 60 a causa di una rara malattia L'incredibile storia sta facendo il tam tam dei media: un gruppo di chirurghi si è offerto di aiutarla senza prometterle miracoli. Lei ha accettato la sfida Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:39 - Il caso di Hu Juan ha fatto il giro della Cina e ora del mondo. L'incredibile storia della giovane-vecchia, dopo essere apparsa sull'agenzia statale Xinhua, sta facendo il tam tam dei media internazionali. La ragazza ha 28 anni, ma ne dimostra 60. Tutto a causa di una rarissima malattia alla pelle, la Cutis Laxa, comparsa dopo che diede alla luce il primo figlio all'età di 17 anni: è il primo caso in Cina, il decimo in tutto il mondo.

La ragazza a causa dell'invecchiamento precoce dell'epidermide ha sofferto molto e continua a soffrire nonostante l'appoggio del marito, che a volte però non riesce a dire che è sua moglie ma la presenta come la madre. Hu Juan è depressa, e già una volta ha tentato il suicidio. La storia ha commosso la Cina e ora un gruppo di chirurghi si è offerto di darle una mano, senza prometterle miracoli. Lei ha accettato la sfida per ritrovare la sua giovinezza.