Cina irritata con Pyongyang: stop import carbone dalla NordCorea

La Cina ha annunciato lo stop alle importazioni di carbone dalla Corea del Nord per tutto il 2017. Lo rende noto il ministero del Commercio secondo cui la misura scatterà domenica. La mossa, già provata dall'11 al 31 dicembre scorsi, punta a rafforzare le sanzioni decise dall'Onu dopo i test balistici e nucleari. Pechino, per gli osservatori, sarebbe fortemente irritata per le ultime vicende del Nord, come il test missilistico di domenica.