Cina, incidente in cantiere metropolitana: 8 morti e 3 dispersi

Otto morti e tre dispersi: è il bilancio provvisorio di un grave incidente in un cantiere della città cinese di Foshan, nel Guangdong, per la costruzione della metropolitana. A provocare la tragedia è stato il collasso della sezione di una strada. Nove persone, secondo i media locali, sono state subito soccorse e trasportate in ospedale in condizioni stabili. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.