Cina, incendio in un hotel: diverse persone intrappolate

Un incendio è scoppiato in un hotel a Nanchang, capitale della provincia cinese di Jiangxi, intrappolando un numero imprecisato di persone. Le fiamme, in base ai primi elementi forniti dai vigili del fuoco, si sono sviluppate al secondo piano dell'albergo Hna Platinum Mix Hotel, nel Honggutan New District della città, intorno alle 8 del mattino (l'una di notte in Italia), dove una decina di operai stava svolgendo dei lavori.