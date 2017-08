Cina, incendio in un edificio residenziale: almeno 22 morti

Almeno 22 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito a un incendio in un edificio residenziale di due piani a Changshu, nell'est della Cina. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che le fiamme sono divampate poco prima dell'alba (verso le 4.30). Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo.