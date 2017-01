Wang Sicong era già noto per avere acquistato sul web due orologi super costosi per il cane. Avvezzo al lusso e alle spese pazze, il giovane sarebbe allergico alle responsabilità e per questo avrebbe rifiutato l'offerta di prendere in mano le redini del gruppo immobiliare del padre settantenne.



Di fatto non ha rinunciato a tutto per una vita francescana: ha fatto sapere di potersi accontentare del due per cento delle quote dell'impero paterno e degli incarichi già acquisiti, ma nulla di più.