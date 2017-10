Cina, il presidente Xi Jinping sarà a capo del Pcc per altri 5 anni

"Lo prendo non solo come un'approvazione del mio lavoro, ma anche come un incoraggiamento che mi spinge ad andare avanti", ha detto Xi in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Salito al potere alla fine del 2012, il presidente della Repubblica popolare cinese si è così garantito un nuovo mandato presidenziale il prossimo marzo.



"Nuovi obiettivi e nuovi compiti" - Il congresso del Partito comunista cinese ha definito "nuovi obiettivi e nuovi compiti, e dobbiamo coordinarci per portarli a termine". Nella Grande sala del popolo, presentando il nuovo Comitato permanente del Politburo, Xi ha dichiarato che "in questo nuovo contesto dobbiamo avere un nuovo stile".



Con Xi Jinping confermato segretario generale del Partito comunista cinese, il Comitato permanente del Politburo mantiene la composizione a sette membri. Oltre a Xi resta il premier Li Keqiang, mentre entrano Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng (capo del Pcc di Shanghai).



Mancano rappresentanti della sesta generazione e quindi il potenziale "erede" destinato a prendere tra cinque anni la guida del Partito e dello Stato.