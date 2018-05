Cina, Germania pronta ad accogliere vedova premio Nobel Xiaobo

La Germania ha fatto sapere di essere pronta ad accogliere "in ogni momento" la vedova del premio Nobel cinese per la pace Liu Xiaobo, dopo la diffusione sul web di un suo appello disperato in cui affermava che "è meglio morire che vivere" e che "se non posso andarmene, morirò nella mia casa". La donna è agli arresti domiciliari, pur in assenza di contestazioni formali, dal 2010, anno in cui fu assegnato il premio Nobel per la Pace a suo marito.