Cina, frana travolge hotel: almeno 12 morti, 3 sopravvissuti

Almeno 12 persone sono morte dopo che una frana ha travolto l'hotel nel quale si trovavano nella provincia di Hunan, in Cina. Lo riferiscono i media locali. Almeno 3mila metri cubi di detriti e rocce sono caduti lungo un pendio dietro l'albergo a tre piani nella contea di Nanzhang. Tre i sopravvissuti. Aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.