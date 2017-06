Cina: enorme frana investe 40 case, almeno 141 persone sepolte vive

Almeno 141 persone sono rimaste sepolte in una frana che ha investito 40 case nel sud-ovest della Cina . Lo riferisce il governo della contea di Maoxian, nella provincia di Sichuan , precisando che un costone di montagna è caduto nel villaggio di Xinmo intorno alle 6 del mattino ora locale. Dalla montagna è franata una quantità di terra stimata in 3 milioni di metri cubi. Lo smottamento ha anche bloccato un tratto di 2 km di un fiume.

Cina, frana gigante investe un villaggio 1 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 2 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 3 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 4 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 5 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 6 di 7 Ansa Ansa Cina, frana gigante investe un villaggio 7 di 7 Afp Afp Cina, frana gigante investe un villaggio leggi dopo slideshow ingrandisci

Due persone sono state estratte vive dalle macerie della frana. Recuperato anche il cadavere di un'altra persone. Una coppia con un bambino di appena un mese è riuscita a scappare. Una squadra di soccorso con più di 300 persone è a lavoro i bulldozer per salvare più vite possibili, ma si teme una strage.



In questo periodo dell'anno sono frequenti le piogge torrenziali in Cina che provocano inondazioni e frane. "E' la frana più importante mai prodottasi qui dopo il sisma di Wenchuan", ha riferito un sopravvissuto.