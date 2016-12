Cina, frana in un cantiere idroelettrico: 10 morti e 31 dispersi

E' di dieci morti e 31 dispersi il bilancio provvisorio di una frana caduta nel cantiere di un progetto idroelettrico nella contea di Taining, nella provincia del Fujian, in Cina. A causare lo smottamento le forti piogge che in questi giorni hanno colpito il sud del Paese. Rocce e fango per un volume complessivo di 100mila metri cubi hanno sepolto un edificio di uffici e l'area delle abitazioni degli operai. Quattordici i feriti.