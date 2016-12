Cina, fiamme in casa cura: 38 morti

Tragedia nella Cina centrale dove 38 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in una casa di riposo privata. Le fiamme hanno interessato nella notte l'edificio che si trova nella città di Pingdingshan, nella provincia di Henan. Due dei feriti sono gravi mentre le operazioni di soccorso non sono ancora terminate. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.