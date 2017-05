Cina, esplosione per fuga di gas in un tunnel ferroviario: 12 morti

Dodici persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite in un'esplosione di gas in una galleria ferroviaria in costruzione nella Cina meridionale. Le autorità della contea di Dafang, nella provincia di Guizhou, spiegano che l'esplosione è avvenuta martedì nel tunnel Qishanyan e che le operazioni di soccorso sono terminate dopo diverse ore. Le vittime sono quasi tutti lavoratori migranti.