Cina, esplosione in una centrale termica: 2 morti e 9 feriti

Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite in Cina, in seguito a un'esplosione avvenuta nella centrale termica di Jiazhou, nella città di Zibo. Lo fa sapere il governo locale, spiegando che lo scoppio è avvenuto alle 9.43, nel serbatoio di ammoniaca di un dispositivo di desolforazione. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.