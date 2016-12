Cina,esplosione in miniera:10 morti

Una nuova esplosione è avvenuta in Cina. L'incidente, che ha già fatto 10 morti, è avvenuto in una miniera di carbone a Yongji, nella provincia di Shanxi. Le squadre dei vigili del fuoco corrono contro il tempo per salvare le vite degli operai dell'impianto e per domare le fiamme. Si teme che il bilancio delle vittime possa tragicamente salire.