Cina,esplosione in impianto chimico

Dieci giorni dopo il disastro di Tianjin una nuova esplosione ha colpito un impianto chimico cinese a Zibo, nella provincia dello Shandong, provocando almeno un morto e nove feriti. La struttura, di proprietà della Shandong Runxing Chemical Technology Co., produce adiponitrile, composto utilizzato nella fabbricazione del nylon. Le autorità ambientali, in questo caso, non avrebbero però rilevato contaminazioni sul luogo dell'incidente.