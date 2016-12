In Cina è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per l'intellettuale uiguro Ilham Tohti, condannato in primo grado a settembre per "separatismo". Lo ha riferito il suo avvocato. Tohti, economista dell'Università delle nazionalità di Pechino, noto per le sue posizioni moderate, denuncia da tempo le discriminazioni subite dagli uiguri, etnia turcofona musulmana.