Cina, dopo Pechino allarme smog in altre città: scattate misure emergenza

Dopo Pechino molte altre città cinesi hanno deciso di far scattare, per la prima volta, l'allarme rosso per gli elevati tassi di smog. La provincia di Shandong, nella parte orientale del Paese, ha emesso avvisi in quattro città. Scattate le misure di contenimento: chiuse le scuole, fermate attività e lavori di costruzione. Allarme "rosso" anche a Hebei, una provincia che confina con Pechino, mentre a Xingtai e Handan sono scattati i blocchi auto.