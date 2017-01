Cina: "Divieto di commerciare avorio entro fine 2017"

La Cina ha annunciato la messa al bando di tutte le attività commerciali e di trasformazione dell'avorio entro la fine del 2017. Una decisione salutata dagli attivisti come una "svolta" per il futuro degli elefanti africani. L'avorio africano è, infatti, molto ricercato in Cina, dove è considerato uno status symbol, tanto da essere pagato fino a 1.100 dollari al chilogrammo.