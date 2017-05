Cina: demolito un palazzo di 12 piani, pedoni in fuga terrorizzati

Un palazzo di 12 piani è stato demolito. Ma in tanti sono stati colti di sorpresa. E le immagini mostrano alcuni pedoni che fuggono terrorizzati. E' accaduto in Cina, in una città nel sud-est del Paese, Changzhou, dove l'edificio, che aveva 34 anni di vita, è stato abbattuto. Scene di panico a pochi metri dalla struttura, in una strada molto frequentata, in pieno giorno.