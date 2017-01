Cina, crollo in una miniera di carbone: nove le vittime

Sono nove le vittime di un crollo avvenuto in una miniera di carbone alle porte di Shuozhou, città della provincia cinese di Shanxi. Stando a quanto emerso, i soccorritori sono riusciti a raggiungere e portare in salvo uno dei minatori. Per accertare le cause dell'incidente, riferisce l'agenzia Nuova Cina, è stata avviata un'indagine e dai primi rilievi è emerso che il crollo è avvenuto durante un ciclo di lavori di manutenzione.