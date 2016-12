Cina, crolla una miniera di gesso: quattro operai tratti in salvo dopo 36 giorni

Sono stati tratti in salvo i quattro minatori rimasti intrappolati per 36 giorni sottoterra in seguito al crollo di una miniera di gesso nella provincia di Shandong, in Cina. L'incidente, avvenuto durante la notte di Natale, aveva provocato la morte di un lavoratore. Altri undici operai erano stati soccorsi il giorno dopo il crollo.