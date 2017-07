Cina, cremato il corpo del dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo

Cina, lʼaddio al dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo 1 di 4 Afp Afp Cina, l'addio al dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo 2 di 4 Afp Afp Cina, l'addio al dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo 3 di 4 Afp Afp Cina, l'addio al dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo 4 di 4 Afp Afp Cina, l'addio al dissidente e premio Nobel Liu Xiaobo leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i familiari, oltre alla moglie Liu Xia, vestita di nero e con occhiali e lenti scure, si possono riconoscere Liu Xiaoxuan e Liu Xiaoguang, fratelli del premio Nobel, e Liu Hui, fratello minore di Liu Xia.



Nella conferenza stampa tenuta dalle autorità locali, è stato marcato il "legittimo diritto" in capo alla vedova di lasciare la Cina. Allo stato, la sua partenza, richiesta ad esempio dal segretario di Stato Usa Rex Tillerson, però resta è un'ipotesi incerta.



Liu Xia, poetessa, è agli arresti domiciliari senza processo da quando a Liu Xiaobo fu assegnato il premio Nobel per la Pace 2010 "per la sua lunga e non violenta battaglia per i diritti umani fondamentali in Cina". Il dissidente stava scontando una pena a 11 anni di reclusione inflittagli a dicembre 2009 per "incitamento alla sovversione dei poteri dello Stato" a causa del ruolo avuto nella stesura di "Carta 08", il manifesto che chiedeva una svolta democratica e la fine dell'era del Partito comunista.



Le ceneri di Liu Xiaobo disperse in mare - Poche ore dopo la cremazione, le ceneri del Nobel per la Pace sono state disperse in mare "secondo una usanza locale comune". Lo ha annunciato un funzionario della municipalità di Shenyang, in una conferenza stampa alla quale ha partecipato Liu Xiaoguang, fratello maggiore del dissidente.