Cina, controlli su prodotti tecnologici prodotti da colossi Usa

I prodotti tecnologici venduti in Cina da Apple e da altri colossi hi-tech americani all'esame delle autorita' cinesi, che puntano ad accertare se pongono potenziali minacce alla sicurezza del Paese e dei consumatori. Secondo quanto riportato dal "New York Times", l'esame in corso rischia di aprire un nuovo fronte nei già tesi rapporti fra Pechino e Washington sulla sicurezza digitale.