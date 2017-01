Cina conferma passaggio portaerei Liaoning in stretto Taiwan

La Cina ha confermato il passaggio della sua unica portaerei nello stretto di Taiwan, in quella che è sembrata come un'azione intimidatoria e di forza verso l'isola "ribelle". In una nota, il ministero della Difesa ha spiegato che la portaerei Liaoning ha completato in mattinata la navigazione attraverso lo stretto dopo le esercitazioni fatte nel mar Cinese meridionale.