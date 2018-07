Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate

Lunedì notte sull'autostrada Shanghai-Kunming nella provincia di Hunan, due automezzi si sono scontrati in una galleria e hanno preso fuoco subito dopo la collisione. Il personale della Hunan Highway Construction Corporation, la polizia stradale e altri dipartimenti competenti si sono subito adoperati per portare al sicuro le oltre duecento persone intrappolate nel tunnel, messe in pericolo anche dalla spessa coltre di fumo che si era generata a causa del carico di uno dei due camion. Le operazioni sono andate a buon fine e non sono state registrate vittime.